Юбилейную акцию «Библионочь» посвятят Году единства народов России

С 18 на 19 апреля в столице пройдет юбилейная, 15-я акция «Библионочь». Ее посвятят Году единства народов России, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Библиотеки и культурные центры в разных районах города подготовят сотни мероприятий — от спектаклей, концертов и экскурсий до мастер-классов, квизов и кинопоказов.

«Девиз акции в этом году — “Нить традиций”. Участники услышат произведения знаменитых российских композиторов и стихи поэтов из разных регионов нашей страны, посетят исторические лекции и творческие встречи», — рассказала Наталья Сергунина.

Программа начнется с мероприятий в детском формате «Библиосумерки» в 16:00. Главной площадкой станет Центральная городская детская библиотека имени А.П. Гайдара. Здесь ребят ждут мастер-классы по украшению матрешек и созданию кокошников, показы спектаклей «Слово о полку Игореве» и «Сказ о Петре и Февронии», а еще постановки театра теней, основанные на нанайских сказках.

В Центральной городской молодежной библиотеке имени М.А. Светлова юные гости слепят игрушки из глины и послушают песни из советских мультфильмов, а в Центральной библиотеке № 197 имени А.А. Ахматовой познакомятся с техниками хохломской и гжельской росписи.

Сразу несколько библиотек приглашают детей и подростков на флешмоб «Единство для меня — это…». Участники отразят его тему в своих рисунках. Лучшие работы покажут летом на книжном фестивале «Красная площадь».

Мероприятия для взрослой аудитории начнутся в 18:00. Так, в Центральной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Некрасова проведут театрализованные читки и лекции, посвященные Льву Толстому и эпистолярному жанру. В Доме А.Ф. Лосева со сцены прозвучат русские народные песни и романсы. Посетителям Дома Н.В. Гоголя представят спектакли «Нос» и «Женитьба», а на лекции расскажут о том, как Москва восстанавливалась после пожара в 1812 году. Кроме того, в библиотеке № 180 имени Н.Ф. Федорова запланирована творческая встреча, на которой расскажут об особенностях национальных костюмов жителей регионов России.

Желающих также приглашают присоединиться к прочим событиям акции. Например, в библиотеке № 76 имени М.Ю. Лермонтова состоятся показы фильмов и спектакля, музыкальные выступления, в библиотеке № 214 имени Ю.А. Гагарина организуют познавательную викторину и уроки рукоделия, а в Центральной библиотеке № 70 имени М.А. Шолохова развернется выставка картин, знакомящая с достопримечательностями и природой Удмуртии.

Кроме того, Департамент финансов города Москвы подготовил просветительскую программу для всей семьи, основанную в том числе на литературных сюжетах. На разных площадках пройдут лекции, интерактивные занятия, мастер-классы и многое другое.

