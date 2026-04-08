Памятник Гагарину в Москве промоют ко Дню космонавтики.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 8 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

— Сегодня проведем промывку памятника Юрию Гагарину, установленного на одноименной площади, — отметил он.

Работы будут выполняться бригадой коммунальных служб с использованием автовышки высотой около 50 метров и установки для мойки высокого давления. Перед началом работ будет проведена проверка памятника на наличие ржавчины или других повреждений. После этого памятник промоют водой, затем нанесут специальный вспененный раствор, который смывается через 10 минут под сильным напором воды. Для промывки будет использоваться нейтральное моющее средство.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что процесс промывки монумента осуществляется под контролем реставраторов и специалистов столичного департамента культурного наследия, передает РИА Новости.

31 марта городские специалисты промыли после зимы фонтаны в саду «Аквариум» в центре Москвы. По словам Бирюкова, всего до конца апреля они приведут в порядок более двух тысяч объектов — мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.