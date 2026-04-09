«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе

«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за снегопада. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщили в Гидрометцентре России.

— Гололедно-изморозевое отложение. Период предупреждения до 00:00 10 апреля. Ожидаются осадки в виде снега и дождя, в течение суток 9 апреля местами налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица на дорогах, — говорится на сайте.

Также жителей региона предупредили о ветре с порывами до 16 метров в секунду.

9 апреля в столице началась метель. При этом самыми холодными днями на этой неделе станут четверг и пятница. В субботу, 11 апреля москвичей ждет значительное улучшение погодных условий.

Столичным автомобилистам, успевшим сменить зимнюю резину на летнюю, 9 апреля стоит пересесть на общественный транспорт из-за прогнозируемых мокрого снега и сильного ветра, сообщили в Дептрансе.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также сообщил о том, что тепло вернется в Москву на выходных. Воздух прогреется до плюс 13 градусов.