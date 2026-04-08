Сергей Собянин рассказал о поддержке анимационной индустрии Москвы

В Москве расположено 70 процентов всех анимационных студий страны, здесь создается более двух третей отечественного контента.

Об этом в среду, 8 апреля, мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере МАХ в честь Дня российской анимации.

— В прошлом году для поддержки отрасли открыли Московский кластер видеоигр и анимации. Его резидентами уже стали восемь компаний, которые разрабатывают больше 20 проектов. В том числе семейные приключенческие мультфильмы, сериалы и фильмы, созданные с технологиями искусственного интеллекта, — отметил глава города.

Резидентам предоставляется доступ к профессиональному оборудованию, включая студии для захвата движения, фотограмметрии и звукозаписи, а также просмотровый зал. Кроме того, им оказывается поддержка в международном продвижении проектов.

Российская анимационная индустрия активно развивается: ежегодно растет объем контента, а выручка столичных компаний стабильно увеличивается. В 2024 году она составила 8,3 миллиарда рублей, говорится в публикации.

Москва также является одним из ведущих центров развития креативных индустрий. Сегодня в городе работает свыше 113 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей в этой сфере.