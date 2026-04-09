Согласованы проекты капремонта трех домов в районе Хамовники

Согласованы проекты капитального ремонта трёх многоквартирных домов в районе Хамовники. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Работы запланированы по адресам: Большой Афанасьевский пер., д. 3, стр. 3, ул. Ефремова, д. 12, Комсомольский пр-т, д. 15, стр. 2.

«Согласованы проекты ремонта трёх жилых домов в районе Хамовники. Специалисты обновят подъезды, приведут в порядок кровли и фасады, водосточные системы, а также чердачные и подвальные помещения. Кроме того, в каждом здании предусмотрен индивидуальный набор работ в зависимости от проекта», — рассказал Иван Щербаков.

В доме 1966 года постройки на улице Ефремова отремонтируют неостеклённые лоджии: уложат износостойкое покрытие, обновят защитные экраны, отливы и металлические элементы ограждений. Также модернизируют систему мусороудаления.

Здание 1965 года постройки на Комсомольском проспекте ждёт комплексный ремонт подъездов: потолки и лестничные марши очистят и окрасят, заменят напольную плитку с устройством новой стяжки, расчистят и окрасят металлические ограждения, установят новые поручни. Поменяют дверные блоки выходов на чердак и кровлю.

В доме в Большом Афанасьевском переулке, построенном в 1914 году, утеплят чердачное перекрытие для повышения энергоэффективности и заменят окна в местах общего пользования. Фасадные работы вернут зданию исторический облик: специалисты очистят кирпичную кладку наружных стен от краски.