Около 400 тысяч газовых плит проверили в Москве за первый квартал 2026 года.

Об этом в среду, 8 апреля, рассказали в пресс-службе столичного Городского хозяйства.

— Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы. За январь – март проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности почти 400 тысяч газовых плит, что составляет свыше 22 процентов от общего числа, — рассказал заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков.

Выявленные незначительные неполадки газовики устраняют на месте, при обнаружении серьезных нарушений исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту.

В столице свыше 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Чтобы это оборудование работало безопасно, очень важно своевременно проверять его. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения.

Срок службы газовой плиты — в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена.

Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой «газ-контроль», которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.

Информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования заранее размещается на сайте АО «Мосгаз», информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах многоквартирных домов, передает Telegram-канал Городского хозяйства.

Специалисты Комплекса городского хозяйства также модернизируют в этом году 15 газорегуляторных пунктов.