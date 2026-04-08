9 апреля в столичном регионе ожидается очень сложная погода, рассказала в беседе с RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Сегодня днём осадки в Москве будут приниматься в виде дождя. Но надо сказать, что в Тверской и Новгородской областях уже прошёл снег. В частности, в районе Валдая», — поделилась она.

По её словам, очень сложная погода ожидается в столице в предстоящие сутки.

«В ночь на четверг будут приниматься осадки. И это будет мокрый снег, возможно, со снежной крупой. Температура утром будет составлять порядка 0 °C», — отметила она.

Днём в четверг сохранится неустойчивая и ветреная погода, продолжила синоптик.

«Завтра осадков будет несколько больше. Это будет снег вперемешку с дождём и снежной крупой. И может выпасть за завтрашний день 2—4 мм осадков», — пояснила она.

Дневная температура в четверг составит +2...+4 °C, но на фоне сильного ветра ощущаться это будет как 0 °C, добавила Позднякова.

В России изменился климат

«Ветер будет северо-восточный с порывами до 12—17 м/c. Дневного повышения температуры мы не ощутим», — подытожила она.

Ранее научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что на юге России потеплеет до +20 °C.