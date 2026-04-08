Москвичей предупредили о дождях и сильном ветре

Небольшой дождь, порывистый ветер и до плюс семи ожидается в среду в Москве, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

В среду в Москве ожидается ветреная и дождливая погода, передает РИА «Новости». Позднякова сообщила, что температура воздуха в течение дня останется положительной – от плюс пяти до плюс семи градусов.

По словам Поздняковой, днем в городе пройдет небольшой дождь, а порывы ветра могут достигать 12-14 метров в секунду.

Синоптик также подчеркнула, что из-за сильного ветра москвичам будет казаться, что на улице не выше трех градусов тепла.

Ранее синоптик предупредил о предстоящих снегопадах и сильной гололедице в Москве.