Мокрый снег ожидается в Москве вечером 7 апреля

Мокрый снег начнется в Москве 7 апреля с 21:00. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.

Согласно прогнозам синоптиков, снегопад продлится до 10:00 утра 8 апреля. Уточняется, что ухудшение погодных условий может способствовать образованию гололедицы.

В комплексе призвали горожан проявлять внимательность на улицах, а водителей – соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В связи с непогодой Главное управление МЧС России по Москве рекомендовало парковать автомобили в безопасных местах, обходить рекламные конструкции и неустойчивые строения на улице, быть внимательными при управлении авто и не оставлять детей без присмотра.

При необходимости ведомство призывает обращаться по телефонам 101 или 112, а также по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Ранее москвичам и гостям столицы рекомендовали пересесть на метро из-за гололедицы 8 апреля. Автомобилистам, в свою очередь, советовали выезжать на дороги только на зимней резине. Кроме того, водителям следует избегать резких маневров.