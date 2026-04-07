Около 18% заведений общепита в Москве имеют веранды

Почти 18% столичных кафе и ресторанов имеют летние веранды. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе геосервиса «Яндекс Карты».

«По нашим данным на апрель 2026 года, всего в Москве 3 тыс. 877 ресторанов, кафе и других заведений общественного питания с летними верандами. Это почти 18% от общего количества заведений общепита», – сказали в пресс-службе.

Там отметили, что, по сравнению с апрелем 2025 года, количество точек питания с летними верандами выросло на 118 организаций.

Ранее в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг сообщали, что в Москве открыт сезон летних веранд кафе и ресторанов, который при комфортной погоде традиционно продлится до 1 ноября.