Фонтан в Репинском сквере подготовили к запуску в преддверии нового сезона

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы подготовили к запуску фонтан в Репинском сквере на Болотной набережной в центре столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В преддверии открытия сезона фонтанов, который традиционно начнется в конце апреля, провели работы по расконсервации и промывке фонтана в Репинском сквере. Работы выполнила специальная бригада, задействовали поливомоечную технику», — рассказал Петр Бирюков.

Сначала специалисты с помощью щеток тщательно очистили все элементы гидросооружения. Затем обработали гранитную поверхность моющим средством для удаления известковых отложений. Кроме того, проверили состояние оборудования, систем управления и автоматики.

Репинский сквер обновили в 2021 году — там обустроили прогулочную зону с уличными качелями, спортивную и детские площадки. На территории сохранили имеющиеся деревья и высадили новые, установили фонари и скамейки, выполненные в стилистике конца 1940-х годов. Дополнительно сделали проход от Болотной набережной. В результате появился новый удобный маршрут между ней и Софийской набережной.

В рамках весенней уборки в городе масштабно промывают инженерные сооружения после осенне-зимнего периода. В общей сложности до конца апреля приведут в порядок более двух тысяч объектов. Это мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны, а также памятники.