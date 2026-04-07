Домик для лебедей установили на Патриарших прудах

Домик для будущих лебедей установили по случаю весеннего потепления на Патриарших прудах. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщает ТАСС.

Столичные парки готовятся к теплому сезону. О проводимых работах «Вечерней Москве» рассказали городские власти и активисты.

В конце ноября двух лебедей с Патриарших прудов отправили на зимовку в питомник в Московской области.

27 марта степные сурки, известные также как байбаки, вышли из спячки в Московском зоопарке, вернувшись к активной жизни. Вместе с ними гигантские муравьеды Диего и Белла из Московского зоопарка вышли на улицу: первым на улицу вышел Диего: он обошел весь периметр вольера и тщательно все обнюхал. Позже на прогулку вышла и Белла.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2025 году в Московском зоопарке открыли новые вольеры для гигантских выдр и павильон «Солнечные медведи», а дом кинкажу увеличили вдвое. Кроме того, в учреждении родилось около 600 малышей, в том числе эластичная черепаха, морской котик, мартышка диана, амурские тигрята и капибары.