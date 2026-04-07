Белоусов и Собянин осмотрели новое здание военного комиссариата Москвы

Министр обороны РФ Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин накануне Дня сотрудников военных комиссариатов осмотрели новое здание военного комиссариата Москвы на ул. Яблочкова, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Пользуясь случаем, хочу поздравить работников военного комиссариата с их профессиональным праздником (День сотрудников военных комиссариатов отмечается 8 апреля – прим. Агентства «Москва»). На их плечи возложена огромная миссия, ответственность и огромное количество работы с началом специальной военной операции, поэтому вместе с министерством обороны мы наметили план реорганизации всей этой системы, начиная от логистики, материальной базы, оцифровки информационных систем и так далее. Проведена такая революция в деле воинского призыва и воинского учета. Здесь, на ул. Яблочкова, был построен комплекс, состоящий из трех зданий. Первое здание – здание, где идет контрактация, второе – это срочный призыв, и третье, где мы сейчас находимся, – это воинский учет всех военнослужащих», – сказал Собянин.

Он напомнил, что ранее вся работа по воинскому учету и призыву была распределена по 36 военкоматам города. По словам мэра, призывникам приходилось проходить процедуру по два-четыре дня, когда сейчас это занимает всего два часа.

«Количество граждан, которых мы приглашаем для того чтобы понять, призывать его или нет, срочников, уменьшилось с 150 тыс. до 20 тыс. Мы понимаем, какого человека, в какие сроки необходимо призывать. <…> У нас все данные есть. Если у молодого человека есть отсрочка – мы не беспокоим, он продолжает учиться и работать. Также и по школьникам – есть все данные в единой информационной системе, приход молодого человека не нужен. Мы уже знаем, ставить его на учет или нет, и в каком статусе», – добавил Собянин.

Он выразил благодарность министерству обороны России за помощь.

«Это наш совместный проект, который, на мой взгляд, достаточно перспективный для других регионов. Как я уже сказал, спасибо огромное. Президент нам поручал вместе реализовать этот эксперимент. Я считаю, что он удался», – заключил Собянин.

В свою очередь Андрей Белоусов заявил, практика Москвы по организации работы военного комиссариата должна тиражироваться на другие регионы.

«То, что здесь мы сейчас увидели, – это то, как должно быть. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы здесь наработать практику. <…> 47 регионов страны уже выразили желание перенять опыт Москвы по проекту, реализованному совместно с Минобороны», – сказал министр.

Он высоко оценил организацию рабочих процессов в новом здании, отметив продуманную маршрутизацию, комфортные условия как для сотрудников, так и для посетителей, автоматизацию почти всех систем.

Также министр ответил на вопрос о том, как идет набор на службу в Вооруженные силы РФ по контракту. По его словам, все планы выполняются с опережением графика. Белоусов отметил, что особое внимание в настоящее время уделяется формированию войск беспилотных систем.

Также министр и мэр посетили расположенный в соседнем здании Единый пункт призыва на срочную военную службу.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство нового здания военного комиссариата Москвы было осуществлено в 2024–2025 годы. В 10-этажном здании площадью 24,1 тыс. кв. м создана вся инфраструктура для эффективной реализации основных функций военкомата. Первых посетителей новое здание приняло 19 января 2026 года. По состоянию на апрель текущего года его уже посетили более 14 тыс. человек, подано более 22 тыс. заявлений на предоставление различных сервисов.

Работа с посетителями организована по принятым в Москве стандартам флагманского центра «Мои документы». Прежде всего, это касается ликвидации очередей. В новом здании для посетителей обустроены зоны ожидания с информационными стойками и системой электронной очереди. Возможна предварительная запись.

Благодаря цифровизации граждане, пребывающие в запасе, и юридические лица могут получить более 140 сервисов воинского учета в режиме «одного окна». Кроме того, 60 сервисов воинского учета можно получить в центрах госуслуг «Мои документы», 24 сервиса предоставляется в электронном виде на портале mos.ru.

С находящимся по соседству Единым пунктом призыва здание связывает двухуровневый крытый переход.