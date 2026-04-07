Весеннее половодье в столице проходит в штатном режиме

Весеннее половодье в столичном регионе проходит в штатном режиме. Об этом сообщил Петр Бирюков, заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

«После установления теплой погоды с положительными среднесуточными температурами воздуха началось половодье. В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской систем наполняются, уровень воды поднимается примерно на 7–11 сантиметров в сутки. Заполнено 80 процентов от полезного объема, свободная емкость водохранилищ Москворецкой системы составляет 163 миллиона кубометров. По нашим оценкам, они способны без проблем принять весь талый сток», — отметил Петр Бирюков.

Процесс наполнения водохранилищ организован плавно, что позволяет избежать подтопления территорий, а также сформировать запас воды и обеспечить бесперебойное снабжение Москвы.

В преддверии пропуска паводка и половодья городские службы реализовали комплекс подготовительных мероприятий. В частности, специалисты провели необходимые работы на водохранилищах и гидроузлах и организовали снегосъемку для оценки параметров снежного покрова. Режим пропуска половодья постоянно корректируется с учетом погодных условий, влияющих на интенсивность таяния снега.

На этот период также усилен контроль качества воды: пробы берут до четырех раз в сутки. Кроме того, для предотвращения возможного загрязнения источников воды проводят мониторинг предприятий и сельскохозяйственных объектов, расположенных на водосборной территории.