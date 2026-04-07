Скелет тропической черепахи появился в Зоологическом музее МГУ

В Зоологическом музее МГУ появился новый экспонат: скелет тропической кожистой черепахи впервые подвешен в пространстве уникального для музеев Москвы зале сравнительной анатомии. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«В июне 2024 года на Большом Соловецком острове была найдена морская кожистая черепаха (Dermochelys coriacea), переданная в научную коллекцию Зоологического музея МГУ. Присутствие в северном море не характерно для этого вида черепах: ареал кожистой черепахи в Атлантике простирается от Новой Шотландии до Аргентины. В европейские воды изредка заплывают отдельные особи, приносимые Гольфстримом», – говорится в сообщении.

Уточняется, что научные сотрудники Зоологического музея МГУ продолжают изучение черепахи и готовят научную публикацию, в которой будут изложены данные о ее происхождении, размерах, возрасте и рассуждения о том, когда и каким образом она могла попасть в Белое море.

«На данный момент известно, что размер панциря обнаруженного экземпляра составляет 1,5 м – это соответствует особи возрастом около 20–25 лет и весом в 300 кг. Это была довольно крупная самка», – добавили в вузе.

Экспонат можно увидеть в зале сравнительной анатомии Зоологического музея МГУ на ул. Большая Никитская.