Станцию метро «Трубная» украсили к Пасхе

На станции метро «Трубная» специалисты разместили 140 тематических элементов украшений, приуроченных к празднованию Пасхи. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— К Пасхе мы разместим на станции «Трубная» 140 тематических элементов под потолочным сводом. Увидеть их можно до 13 апреля включительно. Тематические украшения на станции к различным праздникам стали уже доброй традицией, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что специалисты украсили станцию ночью, пока метро было закрыто, передает Telegram-канал Дептранса.

До этого станцию столичного метрополитена украсили более 400 алых роз к Международному женскому дню. А ко Дню защитника Отечества на потолочном своде станции специалисты разместили более 500 декораций. Пассажиры Люблинско-Дмитровской линии смогли увидеть сотни армейских звезд и надписи «23 Февраля. День защитника Отечества!».