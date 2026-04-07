«Мосбилет» приглашает посетить сцену «Мельников» на Стромынке

В Москве после модернизации открылось общественное пространство сцены «Мельников», присоединившейся к Театру на Бронной. Об этом сообщили представители театра.

Отмечается, что здание, построенное в 1929 году по проекту архитектора Константина Мельникова, является объектом культурного наследия и одним из символов советского авангарда. В ходе обновления провели редизайн внутренних пространств и адаптировали площадку под современный театральный репертуар.

По данным театра, архитектура здания отличается уникальной формой и акустикой, позволяющей зрителям воспринимать происходящее с разных точек и быть вовлеченными в действие. Также были обновлены технические элементы, включая сцену и звуковые системы.

В театре подчеркнули, что при модернизации старались сохранить историческую ценность здания, ограничившись деликатными изменениями, которые подчеркнули его особенности и расширили возможности использования, передает официальный сайт мэра Москвы.

В апреле в Москве представят новые театральные постановки. Так, в Театре на Малой Ордынке покажут спектакль «Столыпин и враги», посвященный реформатору Петру Столыпину. Постановка основана на исторических материалах и знакомит зрителей с его деятельностью и окружением.