Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» откроется 11 апреля

Традиционный благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» откроется в субботу, 11 апреля. Он пройдет на 31 фестивальной площадке города, в парках и на территориях пяти православных храмов. Об этом во вторник, 7 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Благотворительные организации и волонтеры готовят специальные акции, лекции, мастер-классы для юных гостей, инклюзивные спектакли, уроки добра, выставки и ярмарки. С 11 по 19 апреля на фестивальных площадках будут работать «Домики добра» проекта «Москва помогает», — отметил глава города.

Он добавил, что основная событийная программа фестиваля будет сосредоточена в округах. Дети смогут посетить такие занятия, как кулинарные мастер-классы по выпечке куличей, уроки в научной студии и актерского мастерства. Творческие студии будут открыты в пятницу с 15:00, а в выходные и праздники — весь день с 13:00 до 19:00, написал Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Также 11 апреля начнется прием заявок на участие в третьем Международном открытом фестивале «Театральный бульвар».

Присоединиться к мероприятиям смогут российские и иностранные артисты, профессиональные труппы и коллективы творческих вузов.