Столичные компании смогут заявить о себе в рамках проекта «Лето в Москве»

У столичных компаний есть возможность стать соорганизаторами городских событий в проекте «Лето в Москве». Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму.

«Представителей бизнеса приглашают к участию в проекте «Лето в Москве» в качестве партнеров и соорганизаторов масштабных городских событий. Этим летом у предпринимателей будет возможность громко заявить о своих компаниях», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Москва уже несколько сезонов предлагает столичным предпринимателям возможности для продвижения в рамках городских событий, помогает увеличивать продажи за счет притока новой аудитории и повышать лояльность клиентов. Бизнесу это позволяет находиться в эпицентре городского трафика, использовать готовую инфраструктуру и оборудование, выбирать гибкие и разнообразные сценарии участия в проектах, получать информационную поддержку и стать частью программы мероприятий.

«Этим летом столичные предприниматели смогут присоединиться к сезонным проектам Москвы в разных форматах», – подчеркнули в пресс-службе.

Как уточняется, для потенциальных партнеров будут доступны всевозможные интеграции. В их числе: спонсорство в ключевых событийных проектах, участие в мероприятиях на оборудованных площадках сезонных проектов, брендирование городской инфраструктуры и объектов, использование тематического оформления и декораций, униформы сотрудников и промоперсонала и многие другие.

Отмечается, что вновь пройдет спецпроект «Время возможностей», который объединяет городскую событийную программу и площадки предпринимателей. Благодаря этому жители открывают для себя новые места и форматы досуга, а бизнес увеличивает продажи, получает информационную и маркетинговую поддержку.

«Летом 2025 года более 1,5 тыс. предпринимателей организовали свыше 5,1 тыс. мероприятий и специальных предложений. В зимнем сезоне приняли участие более 1,8 тыс. представителей бизнеса. Они организовали 11,9 тыс. событий», – сообщили в ведомстве.

Формат продажи на площадках «Лета в Москве» и в арт-павильонах проекта «Сделано в Москве» также направлен на продвижение столичных производителей. Предприниматели могут проводить дегустации, тематические акции, демонстрации на оборудованных площадках сезонных проектов.

Кроме того, в летнем сезоне вернется сервис бронирования городских пространств «Все на улицу!». Городские площадки с развитой инфраструктурой (шале, беседка, сцена и другое) могут бесплатно забронировать все желающие для проведения мероприятий под своим брендом: мастер-классов, лекций, концертов, тренировок и других.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в июне – июле 2025 года организации сферы общественного питания, культуры и досуга нарастили выручку на 24,3% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. За I полугодие 2025 года количество кафе и ресторанов в Москве выросло на 655 заведений, а число летних веранд впервые превысило 5 тыс.

Проект «Зима в Москве» также стал еще одной возможностью для роста бизнеса и увеличения популярности столичных брендов. В декабре 2025 года – январе 2026 года выручка организаций сферы общественного питания, культуры и досуга выросла на 10,5% в сопоставимых ценах по сравнению с показателем годичной давности и составила 235,3 млрд руб. В том числе обороты кафе и ресторанов выросли на 8,4%, индустрия спорта прибавила 18,4%, кино — 39,3%, театры и искусство — 8,4%, а продажи сувениров увеличились на 18,2%. Совокупная выручка предпринимателей, бесплатно получивших места для торговли на фестивальных площадках «Московских сезонов», составила 350 млн руб.