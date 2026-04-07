Рыбные рынки «Москва – на волне» предлагают множество тресковых видов

На рыбных рынках «Москва — на волне» в Митине и Косино-Ухтомском представлен широкий выбор рыбы из семейства тресковых. Пикша, минтай, хек, навага и сайда — у каждой свой вкус и вариант приготовления. Посетителям предлагают продукцию от целых тушек до разделанного филе, стейков, медальонов и порционных кусков. Это позволяет выбрать подходящий вариант для любого способа приготовления.

К тресковым относятся несколько видов морской рыбы с белым мясом, которые ценятся за мягкий вкус и универсальность в кулинарии. При этом у каждой из них есть свои особенности.

Одна из самых известных представителей семейства — треска. Ее мясо белое и слоистое, с нежной текстурой. Она подходит для запекания, жарки, приготовления на пару и хорошо сочетается с овощами и соусами на основе лимона и зелени.

Пикша отличается более выраженным ароматом и вкусом. Ее чаще всего запекают, тушат, жарят и подают с овощами, рисом или сливочными соусами.

Минтай — универсальный вариант для повседневных блюд. Его легкое и нейтральное по вкусу мясо подходит для жарки в кляре, приготовления котлет и запекания и хорошо сочетается с пюре из картофеля или брокколи и свежими овощными салатами.

Хек считается более нежной альтернативой минтаю. У его мяса мягкая текстура и сладковатый вкус. Готовят хека на пару или тушат с овощами, подают с рисом и легкими соусами.

Сайда — близкая родственница трески с более насыщенным вкусом и сероватым оттенком мяса, который становится светлым при приготовлении. Ее часто жарят, запекают или используют для супов.

Навага ценится за плотное мясо с легким сладковатым вкусом. Ее обычно жарят до хрустящей корочки и так же, как и других тресковых, подают с гарнирами, которые не перебивают, а подчеркивают вкус рыбы.

Несмотря на принадлежность к одному семейству, каждая из этих рыб подходит для разных блюд — от легких перекусов до сытных домашних ужинов. Такой выбор позволяет горожанам разнообразить привычное меню и попробовать новые сочетания.

Рыбные рынки «Москва — на волне» работают в районах Косино-Ухтомский и Митино. Помимо торговых рядов, здесь есть специализированные зоны хранения, фудкорты и студии для мастер-классов. Важная особенность рынков — наличие лабораторий, которые проверяют качество всей реализуемой продукции.

На прилавках представлена рыба и морепродукты из главных рыбных регионов России — от Карелии до Камчатки. Для удобства покупателей работает доставка.