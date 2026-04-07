Москвичам рассказали о погоде на Пасху

Воздух в российской столице на Пасху прогреется до плюс 13 градусов, осадки маловероятны. Таким прогнозом с РИА Новости поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, предварительный прогноз благоприятный. Днем в Москве ожидается от плюс 11 до плюс 13 градусов, в Московской области — от 9 до 14 градусов тепла. При этом в ночное время еще будет холодно: температура будет колебаться около нулевой отметки в столице, в регионе прогнозируется от минус 2 до плюс 2 градусов, указал синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что перепады атмосферного давления ожидаются на этой неделе в российской столице. Это спровоцирует скачки давления у метеочувствительных людей и простуду.