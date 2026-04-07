Московский зоопарк передал мягкую игрушку для макака Панчи

Московский зоопарк передал для детеныша японского макака Панчи игрушку от морского зайца Макса, живущего в столице. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Если тебе взгрустнется, помни, что один морской заяц где-то далеко думает о тебе. Ты справишься, я верю. Ты сильный. И ты не один, — говорится в приложенном к игрушке письме.

Уточняется, что подарок принял глава зоопарка города Итикава Такаси Ясунага. Он поблагодарил морского зайца и всех причастных из зоопарка, говорится в публикации.

Детеныш макаки Панч приобрел популярность в Сети благодаря тому, что спит и повсюду ходит с плюшевой игрушкой орангутана, которую ему дали сотрудники зоопарка для борьбы со стрессом из-за матери, отказавшейся от него. Что известно о макаке и как складывается его судьба — в материале «Вечерней Москвы».

Позже стало известно, что животное нашло себе подругу. Сотрудники зоосада подселили к Панчу макаку почти такого же оттенка, как его плюшевая «мама» из IKEA.