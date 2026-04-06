Москвичей приглашают на бесплатные тренировки по бегу

Проект "Мой спортивный район" приглашает москвичей на бесплатные тренировки по бегу, которого многим так не хватало зимой. Снег в столице полностью сошел и погода позволяет устроить пробежку по набережной или в парке, где никто не отвлечет от упражнений. На тренировки уже можно записаться, проходят они в девяти районах Москвы.

"Занятия бегом дают эффективную кардионагрузку и насыщают организм кислородом. А самое главное, помогают сжигать калории, ведь бег - один из самых энергозатратных видов спорта", - рассказала тренер по бегу Валерия Моисеева.

Беговые тренировки также дают психологическую разгрузку: монотонное движение перезагружает мозг и снимает напряжение, в движении происходит выброс эндорфинов.

Часовая программа занятия включает специальные беговые упражнения, темповые, интервальные и восстановительные техники. Тренеры помогут любителям пробежек освоить правильную технику бега и даже подготовиться к соревнованиям или забегам, в которых участвуют все больше горожан. Бег доступен для спортсменов любого уровня подготовки, от новичков до профессионалов.

"Но важно быть внимательным - новичкам нужно бегать в своем темпе, равномерно распределяя нагрузку на всю тренировку, - советует Валерия Моисеева. - Главное - следить за состоянием здоровья, за восстановлением между упражнениями и не стесняться сообщать тренеру, если почувствовали себя плохо".

На тренировки, по ее словам, стоит взять бутылку воды, запасные носки и какой-нибудь фрукт, который поможет поднять уровень глюкозы. И конечно, одеться по погоде, ведь она пока переменчивая.

Проходят тренировки в девяти районах - на северо-западе, юго-востоке, в Новой Москве и других. Одни из самых примечательных площадок - Лужнецкая набережная, Парк имени 50-летия Октября, набережная в Парке 850-летия Москвы, парк в Коломенском. Занятия там идут по средам, пятницам и воскресеньям, а в Лужниках еще и по вторникам. Для любителей ранних тренировок подойдут выходные, они проводятся в 10.00, а по будням побегать можно после работы, в 19.30.

Разнообразить беговые тренировки помогут занятия фитнесом - они доступны на 40 площадках во всех районах, а проводятся по вторникам, четвергам и субботам. С начала мая появится и роллер-спорт, где научат правильно стоять и держать равновесие на роликах. Для того чтобы записаться, нужно перейти на официальный сайт и выбрать площадку и время. Запись на тренировки доступна с 18 лет, а следить за расписанием, а также узнать об отмене занятий можно в соцсетях проекта "Мой спортивный район".

Кстати

Доступными становятся и самостоятельные занятия - только за 2025 год в Москве обустроили более 800 спортивных площадок во дворах и парках. В их числе около 50 футбольных полей, свыше 10 площадок для стритбола, 140 зон для настольного тенниса, более 100 многофункциональных зон для занятий разными видами спорта, свыше 10 скейт-парков и другие спортзоны. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, собственный "спортзал под открытым небом" появился фактически в каждом дворе, ведь город постоянно работает над тем, чтобы спорт был доступен для всех. Новые площадки и спортивные кластеры появились в Отрадном, у станции МЦД-4 "Кусково", в Зеленом парке на границе районов Новогиреево и Ивановское.