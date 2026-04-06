Первая сакура в Москве расцвела в "Аптекарском огороде"

Первая сакура расцвела в Ботаническом саду МГУ имени Ломоноса "Аптекарский огород", рассказали в пресс-службе учреждения.

© vk.com/club58154167

Отмечается, что цветение произошло на 10 дней раньше, чем в 2025 году. Найти дерево можно под открытым небом у грота в Дальневосточном саду.

"Это вишня мелкопильчатая родом из Японии, севера Китая и Кореи", – указано в сообщении.

Всего в "Аптекарском огороде" растет около 10 деревьев, ожидается, что их цветение продлится до конца апреля. Преимущественно сакуру выращивают в декоративных целях, поскольку эффектное цветение компенсирует то, что у большинства сортов плоды либо отсутствуют, либо не имеют пищевой ценности.

В умеренном климате цветение обычно начинается в апреле – мае, однако сроки зависят от региона и сорта. Палитра цветков варьируется от белой до насыщенно-розовой.

Ранее в "Аптекарском огороде" расцвела сон-трава, или пасхальный цветок, или прострел раскрытый. 33 вида этого растения в дикой природе встречаются в Европе, Азии и Северной Америке. Гости сада могут найти его на Альпийском бельведере на выставочном поле.