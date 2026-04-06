Власти одобрили проект спасения Шуховской башни в Москве

Один из символов Москвы - Шуховскую башню - отреставрируют и сохранят как объект культурного наследия. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, с которыми ознакомилась "РГ".

Шуховская башня была построена в 1922 году для трансляции важнейших радиопередач. Также она использовалась и для телевизионных передач - до 1967 года, когда был запущен телецентр в Останкино.После этого башне присвоили статус памятника архитектуры, однако его ремонтом никто не занимался. Несколько лет назад возникла реальная угроза разрушения башни.Как показала экспертиза, проведенная уже в 2000-е годы, за все время башню ремонтировали только однажды - в 1960-х годах, и еще в 1980-х красили. Впоследствии власти Москвы не раз заявляли, что башня будет спасена, однако конкретных решений по этому поводу не публиковалось. Как следует из материалов ЕГРЗ, с которыми ознакомилась "РГ", проект спасения Шуховской башни подготовили специалисты ЦНИИПромзданий, экспертиза его одобрила.

"Шуховская башня - уникальное сооружение, - сказал нам москвовед Даниил Давыдов. - Ее "отец", Владимир Григорьевич Шухов, за свою жизнь создал около 200 оригинальных башен. Еще с советских времен башня-небоскреб сочетает в себе новаторство технических решений, историческую и культурную значимость. Ее особенность заключается в гиперболической форме, которая отвечала не только за необычный внешний вид, но и за повышение надежности и износостойкости конструкции".

Несмотря на то что с 2002 года Шуховская башня прекратила теле- и радиовещание, для москвичей она осталась настоящим культурным символом.