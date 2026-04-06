В Московском зоопарке родились птенцы пингвинов Гумбольдта

В Московском зоопарке теперь можно увидеть сразу шестерых птенцов, которые родились в трёх семьях пингвинов Гумбольдта.

Первые из них появились ещё в январе и явно подросли. Теперь, когда крылья достигли оптимального размера, на них ставят специальные лёгкие стяжки определённого цвета, чтобы отличить, кто из какой семьи.

Птенцов по очереди выносят из их убежища и бережно "окольцовывают". Чуть позже - уже у подростков - появятся чипы с полной информацией о каждом. Пока же за действиями киперов зорко следят взрослые пингвины - они до сих пор кормят детёнышей сами, заботятся о них и готовы броситься в бой, если заподозрят беду.

Сотрудники это понимают и, вернув птенцов в гнездо, тут же лаской успокаивают взволнованных родителей.