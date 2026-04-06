6 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии нового корпуса школы № 1360 на востоке города, а также рассказал о других объектах в районе Богородское.

Новое здание школы расположено на 2-й Гражданской улице. Здесь создали комфортное и безопасное пространство, в том числе для маломобильных детей.

— Как и в каждой современной московской школе, тут есть лабораторно-исследовательские комплексы и ИТ-полигон, — рассказал мэр. — На полигоне школьники познакомятся с основами робототехники и принципами работы БПЛА.

В инженерном лабораторно-исследовательском комплексе ученики будут осваивать аддитивные технологии, получат навыки работы на 3D-принтере и сканере. В кластере биологии, медицины и ОБЖ будут проходить курсы первой медицинской помощи.

— Большое внимание уделили физической культуре. Трансформируемый спортзал с занавесом на электроприводе позволяет проводить занятия одновременно для нескольких классов, — отметил Сергей Собянин.

Новый корпус позволил расширить возможности для дополнительного образования. Директор школы № 1360 Татьяна Кувшинова рассказала, что и учителя, и ученики от него в восторге.

— В нашем образовательном комплексе, который объединяет теперь 21 корпус, — это самое современное здание, — сказала она. — Красота и стиль создают особую атмосферу.

Директор отметила, что в новой школе будут учиться старшеклассники, поэтому оснащение ориентировано в первую очередь на них.

— Огромное количество лабораторных пространств, ИТ-полигон помогут более глубоко изучать предметы и реализовывать проекты, — добавила она.

Мэр сообщил, что в Богородском также привели в порядок набережную Ганнушкина, Яузскую аллею, дворы, площадки и другие локации.

КСТАТИ

Число москвичей, занимающихся спортом, растет. Сергей Собянин рассказал, что в 2025 году обустроено больше 800 спортплощадок, в том числе около 50 футбольных полей, свыше 10 скейт-парков, около 140 зон для настольного тенниса.