Матрешка и с таежным медом: какие необычные версии кулича предлагают москвичам
Скоро верующие будут отмечать один из важнейших религиозных праздников — Пасху. «Вечерняя Москва» собрала самые необычные куличи и разобралась, как праздник влияет на бизнес.
Кондитер на дому Марина Королева рассказала «Вечерней Москве», что для нее предпраздничные дни — время прироста заказов и хорошей прибыли.
— Большую часть выручки у меня составляют даже не куличи, а творожные пасхи и тематические десерты, — отметила Марина Королева.
Кондитер готовит различные пасхи с ванилью, фисташкой и карамелью. Также для заказов она делает тематические десерты в виде яиц и кроликов.
Девушка добавила, что ее ассортимент куличей включает в себя заварной на сметане, краффин с шоколадным кремом и дубайский. Это новинки, которые сегодня активно покупают москвичи-сладкоежки.
— Наиболее популярный кулич в ассортименте — творожный бездрожжевой с добавлением изюма и клюквы, — поделилась кондитер.
Врач-гастроэнтеролог, клинический диетолог Александра Ноев отмечает, что постящимся рекомендовано употреблять не более 70-100 граммов кулича в день.
— Все остальные, кто не имеет проблем со здоровьем, могут съесть 150-200 граммов. Люди с болезнями желудка также должны ограничить употребление кулича, — отметила она.
С таежным медом
Все наследие Сибири соберут шеф-кондитеры одного из спа-комплексов. Вместо изюма и цукатов будут клюква и вяленая груша, а в роли глазури выступит таежный мед. Посыпкой станут кедровые орехи и сосновые шишки. Цена: 2500 рублей.
Едим матрешку
В одном из ресторанов разработали кулич-матрешку на основе итальянского панеттоне. Сделали лакомство в двух вариантах: кулич весом 1,3 килограмма, украшенный бантом из мастики, и 750-граммовыйдесерт, спрятанный в матрешку. Цена: 37 тысяч рублей.
Алая роза
К празднику Пасхи в одном из ресторанов можно будет купить необычную красную розу. Среди лепестков живого цветка — начинка из крема-пломбира и юдзу. Цена: 4000 рублей.
Черные яблоки
Еще одним необычным угощением станет кулич с черными яблоками, которые ферментировались в течение месяца в специальной камере. Оформление будет классическим — борт из шоколада и верхушка со съедобной «скорлупой». Цена: 6750 рублей.
Пряничные купола
В сети набрал большую популярность настоящий кремлевский кулич. В нем на белоснежной шапочке из глазури красуется собор Василия Блаженного. Даже купола тут оформлены с большим количеством деталей — на каждой можно рассмотреть мелкие узоры. Весит все это великолепие 4 килограмма. Цена: 100 000 рублей.
Игорь Спартесный, священник, клирик храма Софии Премудрости:
— Для церкви в целом нет разницы, с каким именно куличом нас посещают прихожане... Что вы принесли, то мы и освятим. Главное, что у людей ликует душа, а сердце прославляет Воскресшего Христа. Это основа великого праздника. Все остальное лишь атрибутика. Что люди принесут в дар Богу, тем и довольствуемся.
