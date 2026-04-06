Акулова рассказала о медведе, которого необходимо спасти из тесной клетки

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала о ситуации с медведем по кличке Степан, который содержится в ненадлежащих условиях.

По ее словам, животному около 10 лет, он был приобретен частным лицом в 2016 году и сейчас живет в центре города в клетке размером два на два метра. Уточняется, что за медведем ухаживает женщина с инвалидностью, которая тратит на него свою пенсию, при этом прежний владелец с января 2025 года не выходит на связь. Акулова отметила, что подобные условия содержания недопустимы для дикого животного. Она пояснила, что теснота, антисанитария, отсутствие грунта и воды, а также постоянный стресс могут привести к серьезным последствиям для здоровья медведя.

— Я прошу профильные центры спасения диких животных откликнуться. Таким животным нельзя в частные руки — им нужен просторный вольер и правильное питание, а не привязь на цепи, — написала она в своем Telegram-канале.

Гендиректор московского зоосада призвала всех неравнодушных обеспечить животное полным ветеринарным осмотром, привлечь надзорные органы, найти профильный центр для передачи медведя, а также оказать помощь в безопасной транспортировке.

Ранее диких хищников, которые жили на территории частного дома в Новой Москве, изъяли сотрудники прокуратуры.