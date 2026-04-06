Москвичи выстроились в очередь за бесплатными тюльпанами

В одном из цветочных магазинов в Москве решили бесплатно раздать тюльпаны. Огромная очередь желающих попала на видео, его публикует Telegram-канал «Москва сейчас».

Забрать можно было по 50 цветов в одни руки. Всего раздали около 25 тысяч тюльпанов.

По словам очевидцев, очередь собралась еще за 40 минут до начала раздачи.

Ранее в Москве и Подмосковье из-за раннего потепления зацвели первые цветы. На городских клумбах в парках и во внутренних дворах уже можно заметить подснежники, крокусы и пролески сибирские.