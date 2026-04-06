В Аптекарском огороде расцвел пасхальный куст

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвела форзиция. Это удивительное растение называют пасхальным кустом.

Удивительно оно тем, что ярко-желтые цветы распускаются на голых ветках сразу после схода снега, листья же появляются позже, по окончании цветения, рассказали в пресс-службе Аптекарского огорода.

Форзиция относится к семейству Маслиновых (Oleaceae). В пресс-службе отметили, что, согласно многолетним наблюдениям, в Москве цветение форзиции продолжается две-три недели. При теплой весне оно может растянуться до месяца.

В этом году цветение форзиции в столице совпало с началом Страстной седмицы после которой, 12 апреля, православные христиане встретят Светлое Христово Воскресенье.