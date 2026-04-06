Парки Москвы подготовят к лету для комфорта жителей и гостей города

С приближением устойчивого тепла парки Москвы, подведомственные столичному департаменту культуры, начинают готовить к летнему сезону. В апреле специалисты приступят к сезонным подготовительным работам на парковых территориях, в том числе обрезке деревьев и кустарников, обновлению фасадов и цоколей зданий.

— В этом году для горожан подготовят более 290 гектаров газонов, отремонтируют и покрасят около 14 тысяч скамеек и урн, обновят покрытия на детских и спортивных площадках общей площадью 4,2 тысячи квадратных метров, приведут в порядок цветники и клумбы, а также подготовят к открытию фонтаны, — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Алексей Фурсин.

В Парке Горького подготовят свыше 20 гектаров газонов, установят и отремонтируют около тысячи скамеек, урн и других малых архитектурных форм, а также обновят четыре тысячи квадратных метров покрытий на детских и спортивных площадках. Особое внимание уделят легендарному историческому фонтану «Девушка на буме»: специалисты очистят чашу, обновят лакокрасочное покрытие и проверят насосное оборудование.

В музее-заповеднике «Коломенское» подготовят цветники для посадки виолы общей площадью 200 квадратных метров и разобьют 50 гектаров газонов. Специалисты покрасят скамейки, урны и другие малые архитектурные формы, проведут обрезку деревьев и кустарников.

В Измайловском парке покрасят ограждения общей протяженностью более 2,9 тысячи метров, отремонтируют и покрасят более 350 скамеек, урн, беседок, игровых комплексов и тренажеров, а также нанесут продольную разметку на дорожках. Специалисты очистят газон площадью 113 тысяч квадратных метров, а также подготовят цветники к новому сезону. Здесь будет высажено более 10 тысяч весенних цветов гвоздики китайской. В парке подготовят к открытию два фонтана.

В зоне отдыха «Терлецкая дубрава» и парке у прудов «Радуга» обновят свыше 14 гектаров газона, отремонтируют резиновое покрытие на детских и спортивных площадках и разобьют цветники площадью около тысячи квадратных метров. В парках покрасят более 550 малых архитектурных форм.

В музее-заповеднике «Царицыно» отремонтируют и покрасят более трех тысяч скамеек, урн, пергол и ограждения площадью 13 тысяч квадратных метров. Специалисты также проведут уборку на газонах площадью 70 гектаров и оформят цветники.

В Таганском парке и детском парке имени Н. Н. Прямикова подготовят к запуску фонтаны, а также приведут в порядок беседки, игровые комплексы и уличные тренажеры.

В парке «Северное Тушино» отремонтируют и покрасят ограждения площадью 900 квадратных метров, 600 скамеек и урн, а также обновят более 3,8 тысячи квадратных метров цветников и нанесут продольную разметку на парковые дорожки. Кроме того, специалисты подготовят к открытию два фонтана.

В усадьбе Воронцово приведут в порядок фасады и цоколи зданий, около 100 информационных щитов, заменят песок на детских площадках. Кроме того, подготовят 10 гектаров газонов и обновят дорожки с плиточным покрытием площадью 29 тысяч квадратных метров. На территории усадьбы отремонтируют и покрасят около 500 скамеек и урн, а также проведут обрезку 49 декоративных яблонь и груш.

В парке «Сокольники» в марте начали подготовку розариев. В теплицах проводят пересадку агав, подкормку зимующих растений и обрезку декоративных яблонь. В апреле специалисты приступят к снятию укрытий с роз, их обрезке и обработке.

На территории музея-заповедника «Кузьминки-Люблино», в саду имени Н. Э. Баумана, ландшафтном парке «Митино» и Лефортовском парке отремонтируют и покрасят около 300 скамеек, ограждения, урны, обновят покрытия детских и спортивных площадок. В парках разобьют цветники на площади более девяти тысяч квадратных метров и подготовят к открытию фонтаны.

«Парки Москвы» — это масштабная городская инициатива, направленная на создание комфортных, современных и многофункциональных зон отдыха для жителей и гостей столицы. Она объединяет более 50 парковых территорий, которые превращены в популярные места для спорта, культуры, семейного досуга и единения с природой. Проект не только сохраняет уникальные ландшафты и экосистемы, но и наполняет парки новой инфраструктурой, передает официальный портал мэра Москвы.