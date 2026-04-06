Музею Победы передадут в дар реликвии погибшей в зоне СВО журналистки

8 апреля в Музее Победы состоится передача в дар личных вещей военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой, трагически погибшей в Белгородской области. Церемония пройдет в зале музейной экспозиции «СВО. Zащитники Отечества».

В дар музею на Поклонной горе передадут шлем, бронежилет и мягкую игрушку Чебурашку – талисман Анны. Участниками мероприятия станут родные и близкие журналистки, студенты факультета журналистики ИСИ, воспитанники Медиаакадемии Музея Победы и представители агентства «Юнпресс».

— В марте 2025 года автомобиль съемочной группы подорвался на украинской мине, когда журналисты направлялись на редакционное задание. Спустя год, 26 марта 2026 года, в Центральном доме Российской армии прошла 30-я, юбилейная церемония вручения премии «Золотое перо России». Анна Прокофьева была удостоена этой награды посмертно — за храбрость, проявленную при исполнении служебного долга, — отметили в Музее Победы.

В этот день в Зале Единства музея на Поклонной горе также состоится встреча, посвященная памяти Анны Прокофьевой, история которой сохранена в экспозиции «СВО. Zащитники Отечества». Ее родные и близкие пообщаются с начинающими журналистами. На встрече родственники поделятся воспоминаниями о ней и расскажут о том, как складывался ее путь в военной журналистике.