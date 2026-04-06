Манула Тимофея кверху пузом на весеннем солнце показали в Московском зоопарке

Московский зоопарк в понедельник, 6 апреля, опубликовал видеоролик с манулом Тимофеем, на котором палласов кот нежится на весеннем солнце.

— Вы когда-нибудь видели, как Тимоша кайфует и валяется кверху пузиком? Нет? Теперь увидели, — подписали публикацию в Telegram-канале зоосада.

Зоопарк SpaycificZoo на северо-западе Франции ранее вынужден был отказать в предоставлении пары для Тимофея. Причиной стало состояние здоровья местных самок, которые являются носителями кошачьего герпеса, что исключает возможность их контакта с другими особями этого вида.

Недавно символу Московского зоопарка подарили коробку с перепелкой в честь 162-го дня рождения учреждения — сотрудник отнес подарок в вольер к животному.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2025 году в Московском зоопарки открыли новые вольеры для гигантских выдр и павильон «Солнечные медведи», а дом кинкажу увеличили вдвое. Кроме того, в учреждении родилось около 600 малышей, в том числе эластичная черепаха, морской котик, мартышка Дианы, амурские тигрята и капибары.