Москвичам пообещали минусовую температуру и снег

В столице ночные температуры в ближайшие дни могут опуститься до минус 5 градусов, также ожидается снег. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра России.

Так, от 0 до минус 5 градусов ожидаются в Москве в ночное время в четверг и пятницу, 9 и 20 апреля. Мокрый снег ожидается в ночь на вторник, 7 апреля, и со среды, 8 апреля, по пятницу. При этом снег пройдет ночью среды, 8 апреля. Днем на неделе столбики термометров будут держаться на отметках от плюс 3 до плюс 8 градусов Цельсия.

Теплеть в Москве начнет в выходные, 11 и 12 апреля. В субботу будет небольшой дождь, днем столбики термометров поднимутся до плюс 7-12 градусов. В воскресенье будет малооблачно, плюс 11-16 градусов.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что снег в столице почти не оставит следов и уйдет по-английски.