Неделя космоса пройдет в павильоне «Макет Москвы»

Большую часть мероприятия посвятили лекциям. Отдельную программу подготовили для юных посетителей.

С 7 по 12 апреля в павильоне «Макет Москвы» пройдет Неделя космоса. Для гостей разного возраста запланированы интерактивные мероприятия, лекции и тематические шоу. Программа разработана совместно с центром «Космонавтика и авиация». Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

«Гости павильона смогут отметить Всемирный день авиации и космонавтики на фоне самого точного архитектурного макета столицы. Мы сделали программу такой, чтобы космос стал ближе и понятнее каждому — через игру, живое общение и личное участие. Подобные проекты не только помогают нашим гостям узнавать новое и расширять кругозор, но и укрепляют статус столицы как центра прорывных технологических и урбанистических решений», — рассказал Владислав Овчинский.

Посетители смогут поучаствовать в космической викторине, которая будет проходить каждый день в 12:40, 15:40 и 18:40. Тем, кто правильно ответит на вопросы, вручат памятные призы. Такой формат позволяет не только играть, но и больше узнать о космосе, почувствовать себя частью научного диалога.

Большую часть программы посвятили лекциям. Первая лекция — «Лыжня, Анастасия и Лосиное Гнездо: взгляд народов России на небесный свод» — пройдет 9 апреля в 18:00. 11 апреля в 17:00 гостей приглашают на встречу «Жизнь за пределами колыбели: мечты и концепции». Завершится цикл 12 апреля в 18:00 лекцией «Маяки в океане звезд». О космосе простым и живым языком расскажут старшие экскурсоводы центра «Космонавтика и авиация».

Отдельную программу подготовили для юных посетителей. 12 апреля состоится мастер-класс по созданию космических панно в павильоне № 58 «Земледелие» (музей славянской письменности «Слово»). Такой формат позволяет не только узнать новое, но и создать что-то своими руками.

Помимо этого, всю неделю будут проходить светотехнические шоу — каждые 30 минут с 11:00 до 19:30, за исключением времени лекций. Короткие, но впечатляющие шоу дополнят программу и дадут возможность увидеть Вселенную во всей ее красоте.

Павильон «Макет Москвы» был открыт в октябре 2017 года при участии Сергея Собянина. Это уникальное пространство привлекает внимание своей детализацией, позволяя рассмотреть столицу в миниатюре. Для жителей и гостей города макет служит наглядным примером градостроительного планирования: он показывает, как развиваются столичные территории, как новые проекты интегрируются в существующую среду и как формируется облик Москвы будущего.

Посетить павильон «Макет Москвы» можно бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно. Подробная информация, расписание и запись на экскурсии — на сайте.