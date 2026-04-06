В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать до утра в связи с возможным образованием гололедицы на дорогах. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Гидрометцентр России.

© Мослента

«В период до 09:00 в Москве действует желтый уровень, он связан с гололедицей, которая ожидается на отдельных участках дорог в ночные и утренние часы», — сообщил собеседник агентства. Он напомнил что желтый уровень объявлен и на территории Московской области — там он будет действовать до 18:00 9 апреля.

Желтый уровень символизирует потенциально опасные метеорологические условия и является средним в шкале погодных предупреждений.

Ранее москвичам рассказали, что в Великую субботу, 11 апреля, ожидается кратковременный дождь. Воздух прогреется до плюс 12 градусов.