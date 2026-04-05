Москвичей предупредили о снеге, штормовом ветре и ледяном дожде

На следующей неделе погода в Москве и области резко изменится. После почти летнего тепла регион снова почувствует дыхание зимы.

Всё дело в мощном арктическом вторжении, сообщил синоптик Евгений Тишковец. Оно принесёт холодные дожди, снег и метель. На земле успеет сформироваться неустойчивый снежный покров.

Всё это ожидает москвичей во второй половине недели. Самыми холодными, снежными, и скользкими будут четверг и пятница. Метель с видимостью от одного до четырёх километров будет сопровождаться штормовым ветром.

В ночь на пятницу местами не исключён ледяной дождь, предупредил специалист.