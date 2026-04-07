В Музее Победы отметят День героического штурма Кенигсберга

9 апреля в Музее Победы состоится торжественная церемония открытия обновленного выставочного проекта «Легенды советского кино». Выставка будет приурочена к новому дню воинской славы — Дню героического штурма и взятия Кенигсберга, который впервые будет отмечаться в этом году 9 апреля. Посетить выставку смогут бесплатно все желающие. В рамках мероприятия также состоятся возложение цветов и показ документального фильма.

Почетными гостями церемонии станут представители правительства Калининграда и Калининградского землячества в Москве.

— Штурм Кенигсберга, проходивший с 6 по 9 апреля под командованием маршала Александра Василевского, являлся частью Восточно-Прусской операции. Немцы рассчитывали на длительную оборону города-крепости, но в итоге штурм продлился около 80 часов. После упорных уличных боев советские войска преодолели три кольца обороны, в составе которых были старинные форты, бастионы, башни и равелины. Основные силы немецкой восточно-прусской группировки были разгромлены. Взятие города-крепости стало ключевым эпизодом Восточно-Прусской операции и приблизило окончательный разгром нацистской Германии. В 2024 году закон об учреждении новой памятной даты инициировала группа сенаторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а в 2025 году его подписал президент РФ Владимир Путин, — отметили в Музее Победы.

В честь новой памятной даты Музей Победы представит раритеты, рассказывающие о штурме Кенигсберга. Это более 20 экспонатов из фондов музея на Поклонной горе — предметы вооружения, документы, рисунки, фотографии и медали. Среди уникальных экспонатов — труба пусковая РПГ Panzerfaus 30, созданная в Германии в 1944–1945 годах. При штурме Кенигсберга в апреле 1945 года фаустпатроны (противотанковые гранатометы) использовались как немецким фольксштурмом для борьбы с советской бронетехникой, так и советскими войсками в качестве трофейного оружия для разрушения укреплений и подавления огневых точек. Во временной экспозиции также покажут немецкий парадный полицейский штык-нож с ножнами Alexander Coppel Gmbh Solingen, найденный на местах боев. Посетители увидят советские листовки «Умей уничтожать вражеских фаустпатронщиков» и «Вперед на штурм Кенигсберга!», а также благодарность участнику штурма и медаль «За взятие Кенигсберга». Дополнят выставку архивные фотографии с редкими кадрами штурма Кенигсберга, сделанные фотографом и военкором газет «Вечерняя Москва» и «На штурм!». Гости увидят десантную группу в бою, переправу в порту и другие снимки.

Кроме того, в День героического штурма и взятия Кенигсберга в рамках спецпроекта «Легенды советского кино» в Музее Победы пройдет показ фильма Федора Киселева «Кенигсберг» 1945 года. Гости увидят хронику штурма неприступной крепости Кенигсберг. Съемки проводились непосредственно на местах боев операторами 3-го Белорусского фронта. Зрители станут свидетелями ожесточенных боев за каждый квартал старинного города-крепости. В фильме запечатлены действия сухопутных частей, военно-воздушных сил и военно-морского флота. Уличные бои, форсирование водных преград, взятие укреплённых позиций — все это нашло отражение в документальной хронике.

Также участники мероприятия возложат цветы к монументу Скорбь в Зале Памяти и Скорби и почтут минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны.