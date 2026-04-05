В Москве и области прошел ливень с градом
Ливень с градом прошел сегодня в Москве и Московской области.
Явление наблюдалось на востоке и юго-востоке столицы. В области - в западных и северо-западных районах, а позже и на юго-востоке, передает ТАСС.
Только что дождь с градом и усилением ветра закончился в подмосковном Жуковском, чему была свидетелем и корреспондент "РГ".
Сегодня в Москве и Московской области действует желтый уровень погодной опасности в связи с усилением северо-западного ветра, его порывы местами могут достигать 15 м/с.
В Подмосковье с 6 по 8 апреля желтый уровень объявлен в связи с гололедицей в ночные и утренние часы.