В Москву вернется зима с метелью

Зима вернется в Москву на следующей неделе. Прогнозируется метель, штормовой втер, снег, ледяной дождь. По ощущениям температура будет достигать минус 5-8 градусов. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что грядущая неделя ознаменуется мощным арктическим вторжением. Это приведет к холодным дождям, снегу и неустойчивому снежному покрову высотой 1-2 см.

До среды включительно по ночам будет 0…+3, днем +6…+9.

К четвергу температура ощутимо понизится: в темное время суток до -2…-5, в дневные часы - не выше +3…+6.

«Самыми холодными, снежными, ветреными и «скользкими» будут четверг и пятница, когда в тылу циклона порывы промозглого северного ветра, в сопровождении метели при видимости до 1-4 км, по скорости достигнут штормовых 15 м/с, из-за чего в ощущениях будет казаться, что вернулась зима и на улице как будто 5…8 градусов мороза!» — написал Тишковец в телеграм-канале.

По словам специалиста, в пятницу ночью местами может пойти ледяной дождь. Зона заморозков и снегопадов дойдет до Черноземья. В Верхневолжье временно образуется снежный покров высотой 5-10 см, местами до 13 см.