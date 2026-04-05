Москвичей предупредили о сильном ветре до конца дня

Сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидается в Москве в ближайшие несколько часов. Он сохранится до 21:00, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

На фоне прогнозируемой непогоды горожан попросили соблюдать внимательность, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее синоптики предупреждали, что четверг и пятница, 9 и 10 апреля, станут самыми холодными и снежными днями на следующей неделе в Москве. Столицу накроет метель с видимостью до 1–4 километров.

Скорость ветра в эти дни достигнет 15 метров в секунду. При этом в ночь на 10 апреля в Москве может пойти ледяной дождь. По городу также могут ударить заряды мокрого снега.

Однако первая холодная волна апреля закончится 12 апреля, когда столбики термометров превысят 10 градусов.