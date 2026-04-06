Во второй половине недели в Москву придут ночные заморозки

Со второй половины недели в Москву придет минусовая температура. Об этом сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

"С четверга в Москве будет снижение температуры ночью до минус 2, а днем всего лишь до плюс 4 градусов тепла, что ниже нормы на два градуса для 9 апреля", - рассказала она РИА Новости.

Отрицательная температура воздуха также ожидается в пятницу.

Столбики термометров ночью покажут минус 4 градуса, днем вырастут до 8 градусов тепла.В ночь на субботу в столице могут быть небольшие осадки. Однако, отметила Паршина, погода будет около нуля, а в дневные часы должно потеплеть до плюс 11 градусов.