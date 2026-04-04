На пяти участках дорог Москвы заработали выделенные полосы

С 4 апреля в столице начали действовать дополнительные выделенные полосы для общественного транспорта. По ним курсируют автобусы и электробусы почти 40 городских и областных маршрутов.

В будни пассажиры совершают на них свыше 200 тысяч поездок.

«Мы продолжаем развивать инфраструктуру для еще более эффективной работы наземного транспорта по поручению Сергея Собянина. Уже ввели в городе более 515 километров выделенных полос. Они расположены как на крупных магистралях, так и на районных улицах и сложных транспортных развязках. Благодаря им автобусы и электробусы меньше зависят от ситуации на дороге и стабильно следуют графику движения. Жители и гости столицы значительно экономят время в пути», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Новые выделенные полосы для общественного транспорта появились в разных районах столицы:

— на дублере Киевского шоссе в районе пересечения с улицей Петра Непорожнего выделили полосу длиной 0,6 километра, время проезда автобусов сократится с 12 до шести минут;

— на улицах Стромынке и Преображенской у пересечения с Яузой полоса длиной 0,3 километра позволит проезжать участок за 2,5 минуты вместо пяти;

— на улице Александры Монаховой в районе пересечения с Калужским шоссе 0,17 километра выделенной полосы сократят путь транспорта с 3,5 до 1,5 минуты;

— на улице Островитянова у пересечения с Профсоюзной 0,6 километра выделенной полосы позволят проезжать участок за три минуты вместо шести;

— на 4-й Магистральной улице в районе пересечения с Хорошевским шоссе 0,38 километра полосы сократят время проезда с 10 до пяти минут.

Столица продолжает расти: в городе появляются новые жилые кварталы, открываются станции метро и Московских центральных диаметров (МЦД). Вместе с этим развивается и транспортная система наземного общественного транспорта. В частности, обеспечивается удобный подвоз пассажиров к рельсовому каркасу: станциям метро, МЦД и Московского центрального кольца, а также создаются межрайонные связи. Благодаря этому жителям столицы проще и удобнее пользоваться общественным транспортом.

Москва обладает одной из лучших систем приоритетного движения в мире. Работа по ее развитию продолжается, чтобы обеспечить горожанам максимально комфортные и быстрые поездки по столице.

Выделенные полосы — это не просто дорожная разметка, а важный элемент транспортной системы, который помогает передвигаться по мегаполису быстрее, комфортнее и безопаснее.

В соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Кроме того, в рамках нацпроекта столица приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным сообщением более чем для 30 миллионов жителей 11 регионов России.