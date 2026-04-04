Электробусы нового поколения вышли на маршрут № 702 в четырех районах столицы

Инновационные электробусы КамАЗ поколения А5 вышли на маршрут № 702.

Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина мы продолжаем расширять сеть экологичных маршрутов. На одно из направлений в ВАО вышел современный транспорт на электротяге. Электробусы будут доезжать до трех станций рельсового каркаса: к метро “Семеновская” и “Шоссе Энтузиастов”, а также одноименной станции Московского центрального кольца», — добавил Максим Ликсутов.

Девять инновационных машин начнут курсировать по будням в четырех районах Восточного административного округа — Соколиной Горе, Перове, Измайлове и Ивановском. Теперь местным жителям будет комфортнее добираться до образовательных и медицинских учреждений, парков и других точек притяжения.

Преимущества электробусов

В Москве продолжается развитие сети электробусных маршрутов. Это повышает качество поездок жителей и гостей столицы, а также благоприятно влияет на экологию города. Комфортная и безопасная техника доставляет пассажиров к станциям рельсового каркаса, а также к важным социальным и культурным объектам.

Замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. Инновационные машины отличаются плавным ходом, отсутствием шума и вибраций, что позволяет сделать поездки по городу еще комфортнее.

Электробусы поставляют в Москву с 2018 года, с 2022-го — в улучшенной комплектации. В таких машинах есть адаптивное освещение салона, которое для комфорта пассажиров меняется от холодного оттенка к теплому в 14:00. Увеличенный на 18 процентов передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Электрический обогреватель в салоне не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода вырос с 40–50 до 80–90 километров. При этом вес машины остался прежним.

Электробусы соответствуют самым строгим стандартам безопасности и уровня сервиса. Для комфорта пассажиров в них установлены USB-слоты для зарядки телефонов, медиаэкраны с информацией о ближайших остановках, система климат-контроля, а также кнопки адресного открытия дверей для поддержания оптимальной температуры и цифровые валидаторы для удобной оплаты проезда.

Низкопольный транспорт приспособлен для комфорта маломобильных пассажиров. В нем предусмотрена откидная аппарель и кнопки вызова водителя, который при необходимости поможет войти в салон и покинуть его. Велосипеды, коляски или крупный багаж удобно разместить на накопительной площадке.

При открытии дверей срабатывает воздушная завеса, которая помогает сохранить комфортную температуру в салоне. Для безопасности пассажиров транспорт оборудован видеокамерами снаружи и внутри.

Электробусы нового поколения

Сегодня электробусы обслуживают на 12 площадках Мосгортранса. В 2025 году на маршруты вышли электробусы нового поколения КамАЗ-52222. Они стали еще комфортнее благодаря перепроектированной планировке салона, увеличенной на 15 процентов накопительной площадке, местам для ручной клади и измененной конструкции дверей. Климатическую систему сделали более эффективной, а на дверях появились световые полоски с индикацией открытия и закрытия. Внешний вид электробусов соответствует современным трендам в мировом промышленном дизайне.

Инновационные машины создают с учетом опыта эксплуатации более ранних моделей и отзывов пассажиров. Заказ Москвы на создание новой техники поддерживает занятость в регионах и стимулирует развитие отечественной промышленности.

С новыми поставками транспорта и развитием зарядной инфраструктуры в Москве появится еще больше электробусных маршрутов.

В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяют модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Кроме того, в рамках нацпроекта Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным сообщением более чем для 30 миллионов жителей 11 регионов России.