В Москве состоялся парад трамваев

В столице прошел юбилейный парад трамваев, приуроченный к 127-летию трамвайной сети Москвы. Колонна впервые двинулась по новому маршруту, следующему от Курского вокзала до улицы Сергия Радонежского, а после парада открылась выставка ретро-транспорта.

Гостей парада встретили исторические вагоны - когда-то вместо "Львят" и "Витязей" москвичей перевозили именно они. Стартовал парад от Курского вокзала, а точнее, от памятника трамваю модели "Татра" у разворотного кольца. Эти трамваи ходили по Москве почти 60 лет, а до них были советские БФ, КМ, М-38 и М-82. На параде проехались почти все из них, не забыли даже дореволюционный "фонарный" трамвай типа "Ф".

"Погода замечательная, и я уверен, что сегодняшний праздник получится отличным, тем более что все мы любим московский трамвай", - подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. - За последний год у нас произошло множество событий, связанных с развитием этой транспортной системы: от поступления новых машин до запуска первого в России беспилотного трамвая. Количество пассажиров растет рекордными темпами - на 15% в год. Ожидаем, что в этом году мы достигнем нового исторического максимума по перевозкам. Сейчас в работе находятся две новые линии - вдоль шоссе Энтузиастов и в районе улицы Академика Королева. Мы верим в московский трамвай и любим его так же сильно, как и все москвичи!"

На конечной остановке парада салоны трамвайных вагонов открыли для посетителей, и многие отправились фотографироваться в историческом антураже. Показали на выставке и автомобили разных поколений - "Волги" и "Москвичи".

Праздник вышел действительно впечатляющим, пришло множество горожан и туристов. Весь день на улице Сергия Радонежского будут выступать творческие коллективы, а в завершение выставки состоится выступление певицы Юлии Савичевой.