Собянин рассказал о новых возможностях цифровых сервисов Москвы в сфере культуры

Цифровые сервисы, упрощающие взаимодействие горожан с учреждениями культуры, продолжают развивать в столице. Об этом в субботу, 4 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В 2025 году на портале mos.ru запустили сервис «Мосбилет», объединивший городские учреждения культуры. С его помощью можно без комиссии приобрести билеты на спектакли, концерты, мастер-классы, лекции, выставки и другие мероприятия.

Также в прошлом году завершилась оцифровка музейных предметов и их внесение в государственный каталог Музейного фонда РФ. С 2018 года часть экспонатов доступна для онлайн-просмотра в рамках проекта «Музейная Москва онлайн». Сейчас на платформе представлены свыше 40 городских музеев.

Единый читательский билет позволяет брать книги в любой городской библиотеке, в том числе через станции самообслуживания, установленные в библиотеках имени Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, А.С. Грина, Ю.А. Гагарина, М.А. Светлова, А.А. Ахматовой и А.П. Гайдара. Достаточно положить книги на платформу и просканировать билет, после чего система автоматически добавит издания в профиль пользователя.

Кроме того, по единому читательскому билету книги можно получать в книгоматах, установленных в 10 московских парках. В прошлом году через эту систему москвичи взяли на чтение более пяти тысяч книг.

— С 2020 года Правительство Москвы развивает туристическую экосистему Russpass. Благодаря сервису легко спланировать поездку в столицу: забронировать билеты и гостиницу, подобрать экскурсии и маршруты для прогулок. Сейчас сервис предоставляет информацию более чем о 7,5 тысячи музеев, спектаклей и других культурных событий в столице, — добавил мэр в своем канале в МАХ.

В Москве в прошлом году обновили 17 библиотек и 20 помещений культурных центров. Сергей Собянин рассказал, что до конца 2026 года планируется завершить реставрационные работы КЦ «ЗИЛ» и реконструкцию КЦ «Авангард».