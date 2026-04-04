Похолодание придет в Московский регион на смену теплой погоде уже в воскресенье.

Об этом рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В воскресенье погода поменяется достаточно резко. Уже ночью возможны небольшие осадки, местами умеренные, преимущественно в виде дождя», — сообщила специалист.

По ее данным, в воскресенье в столице будет всего +4 градуса, по области — от плюс 5, будет дуть северо-западный ветер, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

В субботу же в регионе ожидается «комфортная, хорошая погода» — без осадков, но местами возможны небольшие дожди. Днем в Москве будет 15-17 градусов тепла, в области — 12-17 градусов, а к ночи температура в столице опустится до 3-5 градусов, а по области — от 0 до +5.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил о заморозках и непродолжительном снегопаде в Москве.