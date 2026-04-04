В Москве обновили восемь жилых домов со шпилями на фасадах

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы с 2015 года обновили восемь многоквартирных домов, чьи фасады венчают вертикальные остроконечные завершения.

Дом нефтяников на набережной Тараса Шевченко построили в 1938 году по индивидуальному проекту. Дом переменной этажности — от восьми до 14 этажей — имеет трехчастную объемно-пространственную композицию: к центральному корпусу примыкают боковые крылья.

В 2022 году здесь привели в порядок фасад и подъезды. Специалистам удалось полностью восстановить внешний облик дома. Стены расчистили от накопившихся загрязнений, выполнили отбивку отслаивающейся штукатурки и заделали трещины цементным раствором. Места намокания обработали эффективным антигрибковым составом. Кроме того, отремонтировали балконные плиты и архитектурные элементы.

В 2025 году завершили работы в здании по адресу: Фрунзенская набережная, дом 24. Его венчает башня со шпилем, колоннадой и пинаклями.

Многоквартирный жилой дом переменной этажности — от девяти до 16 этажей — построили в 1951 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма (архитекторы — Сергей Тургенев и Борис Мезенцев). Сооружение имеет сложную форму в плане. Его фасады украшены декоративными элементами. Стены со стороны двора окрашены и оштукатурены. На уличных фасадах верхняя часть отделена от нижней, четырехэтажной, профилированным карнизом. По периметру здания расположен венчающий карниз с модульонами.

Мастера привели в порядок фасад, а также заменили ряд инженерных систем. Работы начались с расчистки и промывки стен. Затем провели их антигрибковую обработку, оштукатурили здание и заново окрасили. Нижняя рустованная часть приобрела цвет «светло-коричневый ясень», верхняя — «бежевый натуральный рис», передает сайт мэра Москвы.

В столице в рамках региональной программы капитального ремонта обновили более 30 домов, чьи фасады украшают торжественные гирлянды. Этот декоративный мотив, известный со времен античности, стал частью архитектурного языка города.