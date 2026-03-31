Март 2026 года стал рекордно теплым в Москве за 247 лет

Март 2026 года стал самым теплым в Москве за всю историю регулярных наблюдений, которые ведутся с 1779 года. Среднемесячная температура воздуха достигла 5,7 °С, превысив предыдущий рекорд 2007 года почти на один градус. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Метеорологической обсерватории МГУ.

Помимо этого, в течение месяца были зафиксированы сразу несколько температурных рекордов. Новые максимумы установлены 12, 13, 15 и 31 марта, а 14 марта рекорд был повторен. За исключением одного дня, температура воздуха на протяжении всего месяца превышала климатическую норму, местами — на 9–10 градусов.

Аномально теплая погода привела к быстрому сходу снега. Несмотря на высокие сугробы в феврале, к концу марта снежный покров полностью исчез в районе МГУ.

Март 2026 года отличился не только температурой, но и рекордным количеством солнечных часов. Продолжительность солнечного сияния достигла 223 часов, что значительно выше предыдущего максимума в 208 часов, зафиксированного в 1996 году.

«Продолжительность солнечного сияния по данным наблюдений Метеорологической обсерватории МГУ днtм 31 марта уже достигла 223 часов, намного превысив рекордное значение для этого месяца», — сообщил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

Одновременно с этим наблюдалась аномально низкая облачность — в среднем менее трех баллов за месяц. Это один из самых низких показателей за последние десятилетия.

Март также оказался необычно сухим. За месяц выпало менее 13 мм осадков — примерно в три раза меньше климатической нормы. Последние три недели практически прошли без осадков. По совокупности показателей март 2026 года стал рекордно теплым, солнечным, малоблачным и аномально сухим.

Как отметил Михаил Локощенко, основной причиной таких условий стали устойчивые антициклоны.

«Основной причиной этого явились устойчивые и необычно долгие антициклональные условия, связанные с преимущественным нахождением столицы на западной периферии и вблизи центров антициклонов», — пояснил он.

По словам ученого, дополнительным фактором стало глобальное изменение климата, которое приводит к росту фоновых температур воздушных масс.